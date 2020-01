Zondag eerste editie van Tims Talkshow in Forum Groningen

Tim den Besten is bekend van VPRO-programma's als De toekomst is fantastisch, Tims ^Tent en schreef het Zou er wifi in de hemel zijn?. Hij werd twee keer genomineerd voor de Sonja Barend Award. Afgelopen jaar werd hij tweede. Vanaf zondag 26 januari ontvangt hij elke laatste zondag van de maand interessante gasten met bijzondere verhalen uit de wereld van tech, journalistiek en de media. De onderwerpen worden afgewisseld met een dosis humor en guilty pleasures.



Hans Hanneman

Eén van de gasten bij Tims Talkshow is singer-songwriter Hans Hannemann. Hij is van jongs af aan mateloos geintrigeerd door artiesten als Elvis en Johnny Cash. Met die muzikale bagage in zijn achterzak werkte hij als barpianist in Dublin, bouwde hij zijn eigen muziekstudio in Nieuwe Pekela, nam hij zijn Americana debuutalbum op en trad hij op in het voorprogramma van Douwe Bob. In 2019 deed hij mee aan The Voice of Holland, en hij zingt uiteraard ook voor Tims publiek.



Dennie Jager

In oktober 2014 kreeg Dennie Jager uit Wagenborgen een brommerongeluk waarbij hij een hoge dwarslaesie opliep. Hij kreeg te horen dat hij nooit meer zou kunnen lopen. Toch kan hij zijn vrienden weer recht in de ogen kijken. Met een exoskelet en hard trainen is het hem toch gelukt opnieuw te leren lopen. Jager richtte vanuit die ervaring een stichting op - één exoskelet kost maar liefst 80.000 euro- waarover hij bij Tim komt vertellen en anderen wil inspireren zijn voorbeeld te volgen.



Marga Miltenburg

Tot en met donderdag 30 januari kan er gestemd worden op de Vrouw in de Media Award 2019. Marga Miltenburg, directeur van Zij spreekt en initiatiefnemer van de Awards is te gast en ze neemt Jana Stoker, (hoogleraar leiderschap en organisatieverandering), Annechien ten Have-Mellema (agrarisch ondernemer uit Beerta), Marlies van de Weijgaert (sterrenkundige aan de RUG), Wieke Paulusma (raadslid D66) , Edith Holscher (dertienjarige theatermaker) en Mien Tuitman (kroegeigenaar en slachtoffer overval Winneweer) mee. Allen zijn genomineerd. Tim praat met ze over nut en noodzaak van deze award.



Chun Sheng Yan en Rob Zijlstra

Chun Sheng Yan bestaat niet. Hij woont in Groningen met zijn twee katten. Chun kan niet aantonen dat hij is wie hij zegt te zijn. Dat maakt dat hij geen verblijfsvergunning kan krijgen maar ook niet terug kan naar zijn geboorteland China. Net als met de bureaucratie in Nederland valt ook met die van China niet te spotten. Rob Zijlstra (verslaggever Dagblad van het Noorden) bracht het ongelooflijke verhaal van Chun naar buiten. Tsead Bruijna, de nieuwe Dichter des Vaderlands, schrijft speciaal voor Chun een gedicht dat hij voorleest in de show.



De Frisse Kater

De afgelopen tijd heeft het bedrijf De Frisse Kater veel media-aandacht gehad vanwege de unieke klussen die het aanneemt. De mensen achter De Frisse Kater maken dan ook dankbaar gebruik van de kansen die social media bieden. Zo heeft het bedrijf een eigen YouTube-kanaal met 22.000 abonnees. Tugrul vlogt over zijn meeste extreme klussen en loodst de kijkers mee door poetsbeurten waarbij wordt ingezoomd op alle lijkvochtplekken, maden en stronthopen. Sommige vlogs hebben honderdduizenden views. Hij verkoopt nu zelfs merchandise en wil het bereik via YouTube vergroten door zijn vlogs te ondertitelen in het Engels, Spaans en Arabisch.



TIMS TALKSHOW

Zondag 26 januari 16.30 uur

Forum Groningen (Rabo Studio)

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen

Tickets € 10,- (normaal), € 7,50 (korting)

Tims Talkshow komt tot stand in samenwerking met Dagblad van het Noorden. Deze eerste editie wordt dinsdag 28 januari vanaf 17.00 uur elk uur uitgezonden op Podium TV.