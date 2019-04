Zoektocht containers levert spectaculaire archeologische vondst op

In de nacht van 1 op 2 januari verloor het schip MSC Zoe boven de Waddeneilanden honderden containers, waarvan een groot deel uiteindelijk op de zeebodem belandde. Tijdens het bergen van deze containers werden de restanten van het eeuwenoude schip gevonden.



Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werden tijdens de bergingsoperatie koperplaten en houten balken aangetroffen. Daarop is direct archeologisch onderzoek gestart. Daaruit bleek dat de houten balken afkomstig zijn van een schip met een gladde romp van waarschijnlijk 30 meter lang. Het schip vervoerde koperen platen.



Uit onderzoek blijkt dat het hout in 1536 gekapt is en dat het schip rond 1540 is gebouwd in de Nederlanden. De koperplaten zijn na onderzoek gedateerd rond diezelfde periode. Bijzonder is dat de platen merktekens hebben van de familie Fugger. De familie Fugger had in de 16e eeuw onder andere het monopolie op koperproductie. Deze vondst is van zeer hoge culturele en archeologische waarde, aldus de Rijksdienst.