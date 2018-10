Young professionals en kandidaat-raadsleden kruisen de degens

De JCC’ers kregen eerst een rondleiding door het prachtige stadhuis. Zo kregen de leden een kijkje in de kamer van burgemeester Den Oudsten, de nieuwe raadszaal en de trouwzaal. Daarna kregen ze zes stellingen voorgeschoteld in een Lagerhuisdebat in de oude raadszaal. Zo werd er fel gediscussieerd over of Groningen op de kaart moet worden gezet als betekenisvolle metropool en of scheefhuurders per direct uit hun woning moeten worden gezet.



De meningen waren ook flink verdeeld over de stellingen dat de komst van grotere bedrijven financieel moet worden gestimuleerd door de gemeente en dat er meer geld moet naar de bereikbaarheid van Groningen. Pittig was de discussie over de gekozen burgemeester en over de stelling dat het wel meevalt met de armoede in Groningen.



De Kennis en Innovatiedivisie van de JCC had onder andere Wieke Paulusma (D66), Wytze Spoelstra (VVD, Geeske de Vries (VVD), Julian Bushoff (PvdA) en Femke Folkerts (GroenLinks) bereid gevonden om met de JCC’ers in discussie te gaan. Paulusma zit nu al in de gemeenteraad en de rest is kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Voor hen was het dan ook een mooie gelegenheid om hun standpunten voor het voetlicht te brengen.



De JCC is een netwerkclub voor young professionals (tot 38 jaar) die hun netwerk willen verbreden.Onder de leden van de JCC zijn ondernemers, advocaten, communicatiemedewerkers, ICT'ers en accountmanagers. Allemaal zijn ze hoger opgeleid en werken of wonen in Groningen. De vereniging is een plek waar ze kunnen netwerken en waar de leden hun kennis delen. Via de JCC kom je daarnaast ook in contact met het bedrijfsleven en (semi)-overheden.