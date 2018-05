Woningen Hereweg ontruimd wegens dakbrand

Op het dak van een appartementencomplex aan de Hereweg heeft maandagmiddag een kleine brand gewoed. Het gebouw werd ontruimd, waarna de brandweer het vuur al snel onder controle had.

De brandweer was aanwezig met twee blusauto's en een hoogwerker. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend.



Om de brandweer zijn werk te laten doen, sloot de politie de Hereweg tussen de Vechtstraat en de Rabenhauptstraat af voor het autoverkeer.