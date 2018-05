Wegwerkzaamheden komen op stoom: Kruising Meeuwerderweg afgesloten; Oprit Kempkensberg weer open

De kruising van de Meeuwerderweg met de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat is vanaf vandaag tot 4 juni afgesloten voor alle verkeer. De kruising de oprit Kempkensberg vanaf de Hereweg naar de zuidelijke ringweg is sinds zaterdag weer open. Dat melden Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid.

Vanaf vandaag, maandag 14 mei, tot 4 juni is de kruising van de Meeuwerderweg met de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat vanwege werkzaamheden aan de riolering afgesloten voor alle verkeer. Alleen voetgangers mogen de werkzaamheden via de stoep passeren. In deze periode blijft de Meeuwerderbaan nog dicht. De winkels aan de Meeuwerderweg blijven bereikbaar.

Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Fietsers mogen niet over de stoep fietsen. De eerste dagen zijn er verkeersregelaars die hierop toezien. De verschillende omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Riolering

Combinatie Herepoort gaat de nieuwe riolering aansluiten op de oude riolering. Hiervoor wordt een vier meter diep gat gegraven. De werkzaamheden beginnen met het wegfrezen van het asfalt op 14 mei. Dit duurt ongeveer een uur en geeft geluidsoverlast in de omgeving. Van de overige werkzaamheden verwachten we weinig geluidshinder. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur.

Aanleg tijdelijke weg

In dezelfde periode start Combinatie Herepoort naast de Meeuwerderbaan, op de plek van de voormalige oprit, met het opbouwen van ‘gewapende grond’. Deze verstevigde grond vormt de ondergrond voor de tijdelijke weg die we gaan aanleggen tussen het Julianaplein en het Europaplein. De tijdelijke weg komt op de noordelijke rijstroken van de zuidelijke ringweg, met een uitbouw naar het talud (de schuine helling van de weg). De Meeuwerderbaan blijft in deze periode dicht. Bewoners van de Meeuwerderbaan kunnen parkeren op de parkeerplekken onder de zuidelijke ringweg en op de parkeerplekken aan het Winschoterdiep, naast Ordina.