Weekendtips: Wijnfestival, OpenStad 050 en meer!

Ook komend weekend is er weer van alles te doen. Voor liefhebbers van goede slok druivennat is er het Wijnfestival in de Der Aa-kerk en zaterdag gunnen tientallen bedrijven het publiek een kijkje achter de schermen.

Wijnfestival Groningen



De Der Aa-kerk in Groningen is van vrijdag tot en met zondag het decor van het Wijnfestival. Op het wijnfestival staan talloze wijnwinkels, wijnhuizen en wijnimporteurs die de bezoekers alles kunnen vertellen over hun wijnen. Uiteraard kan er ook volop worden geproefd. En bij een goede wijn hoort natuurlijk ook een lekker hapje, verzorgd door de beste restaurants van de stad.



Wanneer: vrijdag tot en met zondag



Waar: Der Aa-kerk



Prijs: Aan de deur: € 20,- per persoon, inclusief glas en vier munten



OpenStad 050



Tientallen stad-Groningse bedrijven zetten aankomende zaterdag hun deuren open voor het publiek. Klanten, studenten, scholieren, werkzoekenden, familie en vrienden van werknemers en alle andere belangstellenden kunnen die dag een kijkje nemen achter de schermen van uiteenlopende bedrijven als Hooghoudt, Gadero, WM Feenstra en afvalverwerkingsbedrijf De Stainkoeln.



Wanneer: zaterdag



Waar: stad Groningen



Prijs: gratis



Zeldzaam Mooie Markt



Aankomende zondag is de Vismarkt het decor van de Zeldzaam Mooie Markt. Het is een markt met allerlei unieke, originele en handgemaakte producten, maar ook met andere rariteiten zoals, creatief hergebruik, vintage en retro artikelen. De markt bestaat uit meer dan 100 verschillende kramen met voor ieder wat wils. Van vilt, illustraties, kunst, houten (woon) accessoires, tot tassen, kleding en nog heel veel meer.



Wanneer: zondag



Waar: Vismarkt



Prijs: gratis



PlatoPlanet festival

Ook dit jaar organiseert muziekwinkel Plato in samenwerking met De Oosterpoort het PlatoPlanet festival. Voor een zacht prijsje kunnen bezoekers de (nieuwe) opkomende Nederlandse bands van dit jaar bekijken. Singer-songwriters Marlene Bakker en Judy Blank en de nieuwe noiserock band HOWRAH zijn enkele van de namen die op het programma prijken. Uiteraard is er ook een kinderprogramma.



Wanneer: zondag



Waar: De Oosterpoort



Prijs: 5 euro



