Weekend in Groningen: vlooienmarkt en KEI-feest in Kardinge

Ook komend weekend is er weer van alles te doen in Groningen! Ga swingend het weekend in, breng een bezoek aan het Groninger Museum of ga op zoek naar verborgen schatten op een vlooienmarkt op de Vismarkt.

Eindfeest Kardinge



Het Eindfeest, dit jaar in Kardinge, is de knallende afsluiter van de KEI-week. De organisatie belooft ‘vette artiesten’ op de mainstage, maar ook kun je swingen in de silent disco, zwemmen met krokodillen of dansen op foutje hitjes. Ook niet KEI-lopers zijn welkom.



Waar: Kardinge



Wanneer: vrijdag 17 augustus



Prijs: 12 euro



Hooghoudt Zomeruitje



Ga op tour door de distilleerderij van Hooghoudt en ontdek hoe de bekende dranken van Hooghoudt gemaakt worden. Bezoekers kunnen ook hun eigen Gintonic mixen.



Waar: Hooghoudt



Wanneer: vrijdag 17 augustus



Prijs: 12,50



Vlooienmarkt op Vismarkt



De Vismarkt wordt komende zondag omgetoverd tot een grote vlooienmarkt. Struinen langs alle kraampjes kan van 10.00 tot 16.30 uur.



Waar: Vismarkt



Wanneer: zondag 19 augustus



Prijs: gratis



Instaprondleidingen Groninger Museum



In het Groninger Museum is momenteel de expositie ‘Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928’ te zien. Elke zondag organiseert het museum instaprondleidingen bij deze tentoonstelling. De highlights van deze expositie komen aan bod, maar er is ook aandacht voor de museumarchitectuur en andere lopende tentoonstellingen.



Waar: Groninger Museum



Wanneer: elke zondag



Prijs: 15 euro entree Groninger Museum



