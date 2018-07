Weekend in Groningen: loungen, proeven en stuiteren

Ook komend weekend hoef je je niet te vervelen in Groningen. Er is weer van alles te doen in de stad: van genieten van goed eten en lekkere muziek bij Sterrebos Summer Lounge tot de start van Zomerstad Groningen en van springkussens en stormbanen op de Grote Markt tot streekproducten op het Harmonieplein.

Sterrebos Summer Lounge Op vrijdag 27 juli staat Paviljoen Sterrebos volledig in het teken van goed eten en drinken en lekkere muziek. Tijdens Sterrebos Summer Lounge is het genieten geblazen op het terras van het paviljoen. Terwijl de bezoekers zich tegoed doen aan de lekkerste wijnen, cocktails en gerechten, zorgt een keur aan DJ’s en live muzikanten voor ontspannen achtergrondklanken van moderne jazz, lounge, deep house, soul, exotica en chill out. Waar: Paviljoen Sterrebos

Wanneer: 27 juli vanaf 15.00 uur

Prijs: gratis

Ommelander Markt Op de Ommelander Markt kunnen bezoekers kennis maken met lokaal en eerlijk geproduceerd voedsel. Alles met hart en ziel geproduceerd door boeren en ondernemers uit de regio. De consument kan de producten ter plekke bekijken, proeven en kopen. Daarnaast zijn er activiteiten die het verhaal van het platteland vertellen. Waar: Harmonieplein, Oude Kijk in 't Jatstraat

Wanneer: 28 juli van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Zomerstad Groningen De binnenstad van Groningen wordt van 29 juli tot en met 12 augustus omgetoverd tot één groot speel- en ontdekparadijs voor jong en oud. Tijdens deze twee vakantieweken is er een uitgebreid programma voor het hele gezin, boordevol creatieve, spectaculaire en leerzame activiteiten.



Maak bijvoorbeeld de mooiste creaties van afvalmateriaal, doe mee met Levend Stratego of neem een kijkje achter de schermen op plekken waar je normaal gesproken niet mag komen tijdens het onderdeel ‘Achterkant van de Stad’. Nieuwsgierige kinderen kunnen wetenschappelijke proefjes doen, of hun creativiteit de vrije loop laten door mee te doen aan een toneelstuk of mee te tekenen aan een stoepkrijtkunstwerk. Waar: Binnenstad Groningen

Wanneer: Van 29 juli t/m 12 augustus

Prijs: gratis

