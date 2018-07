Weekend in Stad: Buitentheater, poëzie en Noorderzon Talks

Er is dit weekend weer van alles te doen in Groningen: van een theatervoorstelling in een schemerig Stadspark tot een markt waar je terecht kunt voor vintage, curiosa en antiek.

Theatergroep Het Houten Huis staat tot en met zondag elke avond in het Stadspark met de buitenvoorstelling Valavond. Een voorstelling over een groep mensen die het recht op slaap wordt ontnomen. Valavond start om 22.00 uur.

Dichters in de Prinsentuin

Met meer dan tachtig dichters en 2500 bezoekers uit binnen- en buitenland is Dichters in de Prinsentuin het grootste openlucht poëziefestival van Nederland en Vlaanderen. Drie dagen lang zijn er her en der in de stad voordrachten. Op het theeveld en in de loofgangen van de Prinsentuin kan de bezoeker genieten van werken van onder andere Bart Moeyaert, Lévi Weemoedt, Radna Fabias, Dean Bowen en Daniël Vis.