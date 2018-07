Waterstoring Groningen: kraan stroomt hier en daar al weer

Sommige kranen geven al weer water in de stad Groningen, zoals die op het redactiekantoor van GIC.nl in de Rabenhauptstraat. Ook bij de gemeente Groningen kwam al weer water uit de kraan.

De storing is nog niet overal verholpen. Maar, aldus het Waterbedrijf: ‘We zijn een klein stapje verder: de storing is in onze productielocatie De Punt. Daardoor wordt het water niet verder 'getransporteerd' naar de huishoudens in de stad Groningen en Haren en deel van Paterswolde’.

In een supermarkt die wij bezochten was beslist geen sprake van een run op drinkwater. Klanten leken zich amper bewust van een waterstoring. Paniek was er al helemaal niet.