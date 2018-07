Waterbedrijf: 'Wacht even met uitgebreid douchen, auto wassen, tuin sproeien en wasjes draaien'

Het Waterbedrijf Groningen roept iedereen bij wie de kranen inmiddels weer lopen op om zuinig te zijn met het voorhanden zijnde water. "Als u ons meehelpt, heeft iedereen om acht uur vanavond weer volop drinkwater! Gebruik alleen water als het echt nodig is, zodat wij onze watervoorraad weer kunnen aanvullen. Dus geen was draaien, niet de tuin sproeien, zwembad vullen, uitgebreid in bad of onder de douche of de auto wassen. Stel niet noodzakelijk watergebruik uit tot morgen. Alvast dank voor uw medewerking!", aldus het waterbedrijf op Facebook.

Rond 14.00 uur ging er iets mis bij en productielocatie van het waterbedrijf in De Punt. Daardoor kwam er in de hele stad, maar ook in Haren, Eelde en Bedum geen of weinig water uit de kraan.



Het waterbedrijf ging over op handbediening van de productielocatie. Daardoor is echter slechts de helft van de totale watercapaciteit beschikbaar.



Ongeveer een uur na het ontstaan van de storing, liep het water op sommige plekken weer. Het waterbedrijf vraagt iedereen echter zuinig te zijn met het beschikbare water, zodat de watervoorraad kan worden aangevuld.



Houd voor updates over de watervoorziening de Twitter- en Facebookaccounts van het Waterbedrijf Groningen in de gaten.