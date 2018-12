Waarom wordt er tóch doorgewerkt aan Zuidelijke Ringweg?

De media hebben er vol van gestaan: ‘het werk aan de zuidelijke ringweg is stil gelegd’. Maar wie over de zuidelijke ringweg rijdt, ziet dat er wel dégelijk doorgewerkt wordt. Hoe kan dat nou? Op de website gewijd aan de aanpak van de zuidelijke ringweg het antwoord op deze vraag: veel (vaak kleinere) werkzaamheden gaan gewoon door, en het plan zelf staat ook niet ter discussie.

‘Het klopt dat de aanpak van de zuidelijke ringweg stagneert, maar het plan voor de zuidelijke ringweg, dat in de basis is vastgelegd in het Tracébesluit, staat niet ter discussie. Zoals eerder gemeld, zijn er bovendien kleinere werkzaamheden die wel doorgaan. Voor deze werkzaamheden heeft de aannemer alvast toestemming gekregen.’, zo meldt de website.

Het gaat bijvoorbeeld om het renoveren van het viaduct bij het Vrijheidsplein. Ook is er gewerkt aan het riool in de voormalige skivijver. Op de tijdelijke noordbaan van de ringweg is de snelheid weer 70 km/uur geworden.

Goed zichtbaar is dat de afgelopen weken gedeeltes van de ringweg opnieuw zijn geasfalteerd. Hiertoe behoort ook de voormalige noordbaan van de ringweg, die nu een soort ‘eiland’ vormt tussen de tijdelijke weg en de zuidbaan. Op dit stuk weg gaat de komende jaren het verkeer vanaf het Julianaplein richting Europaweg rijden. Verder is de toekomstige bypass bij de Brailleweg geasfalteerd.

Wat gebeurt er in december ?

In december gaat de aannemer een deel van een doosconstructie onder de zuidelijke ringweg slopen. Wat dat inhoudt leest u op de website, waar u ook alle achtergrondinformatie kunt vinden: www.aanpakringzuid.nl