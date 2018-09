Waar wonen de meeste miljonairs ?

Niet in Groningen in elk geval, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de gemeente Groningen heeft 0,5 procent van de inwoners een bankrekening van een miljoen of meer. In Haren wonen de meeste miljonairs van de provincie: 3,7 procent van de Harenaars is miljonair.

In de landelijke lijst komt de provincie Groningen er niet best vanaf. De provincie Groningen scoort laag en hoort met Limburg, Groningen en Flevoland bij de provincies met de minste miljonairs: zo rond 1,1 procent van de huishoudens is er zeer vermogend. In Zeeland wonen de meeste mensen met een miljoen of meer op hun bankrekening.

De gemeente met de meeste miljonairs is Laren: hier is 11 procent van de inwoners zeer vermogend. Blaricum volgt met 10 procent. Ook in Bloemendaal (10 procent) en Wassenaar (9 procent) wordt er goed geboerd.