Vrolijke tekeningen maken binnenstad Groningen kindvriendelijker

Hé: een zwembad aan de Carolieweg? Het lijkt er wel op, op bovenstaande foto! Maar het is een fraaie krijttekening, gemaakt door kunstenaars. En wel op verzoek van de Groningen City Club. Deze vereniging vindt het belangrijk dat de binnenstad ook aantrekkelijk wordt voor kinderen, en daarom zijn er maatregelen bedacht om dat te bereiken. Ook in de Zwanestraat zijn vrolijke tekeningen van hinkelblokken aangebracht. (zie foto’s onder).

De Groningen City Club vindt dat de binnenstad er is voor iedereen, en dus ook voor kinderen. Maar voor kinderen ontbreken er verrassende trekpleisters. Vorig jaar al schakelde de Groningen City Club het Alfa College in om samen een plan te maken om de binnenstad leuker te maken voor de binnenstad. Ook de gemeente Groningen is bij dit beleid betrokken.

Erwin Mulder (Groningen City Club )is blij met de samenwerking met en de steun van het Alfa College. Anderzijds is ook het Alfa College blij met het project om de binnenstad kindvriendelijker te helpen maken. ‘Het is goed voor de arbeidsmarkt wanneer onze studenten al tijdens hun studie bij zeer concrete projecten, zoals deze in de binnenstad van Groningen, betrokken worden’, zo zegt Michel Daling, docent aan het Alfa College.