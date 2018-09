Voor het eerst Afrikaanse springspin gevonden in Groningen

In Groningen is voor het eerst de ‘vuurspringer’, een exotische Afrikaanse spin aangetroffen.

Het betreft een spinnetje dat behalve in Afrika ook voorkomt in Midden- en Zuid-Europa en Azië.

Volgens het Dagblad van het Noorden, dat dit zaterdag meldt, is de vuurspringer volgens experts vermoedelijk in ons land beland door de import van planten. De spin werd gevonden in een tuin waarnaast steeneiken uit Italië waren geplant.

Het is niet voor het eerst dat er een vuurspin in Nederland is aangetroffen: eerder al werd in Hoofddorp een vuurspin gezien naast een tuincentrum.