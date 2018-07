Volledige programma Noorderzon bekend; kaartverkoop maandag van start

De 28e editie van Noorderzon staat op de agenda van donderdag 23 augustus tot en met zondag 2 september in het Noorderplantsoen en de binnenstad van Groningen.



De organisatie belooft een gevarieerd programma: van bijzonder werk uit China tot aan taboedoorbrekend Russisch Roulette en van inspirerende lezingen tot aan een wandeling van een man en zijn ezeltje. Van een kinderprogramma tot aan een programma voor ouderen en van een hele dag naar een meesterwerk in Duitsland tot aan meer dan vijftig vrij toegankelijke concerten.



Naast de populaire Mystery Route, waarbij bezoekers een route door het programma van Noorderzon kunnen nemen zonder dat zij van tevoren weten waar zij naartoe gaan, introduceert Noorderzon dit jaar ook de Mystery Voorstelling. Voor € 12,50 krijgen bezoekers een voorstellingskaartje én twee drankjes en kiest Noorderzon een spannende voorstelling uit het hoofdprogramma voor hen uit.



Aanstaande maandag 23 juli om 12:00 gaan de kaarten voor vrijwel het gehele programma van Noorderzon in de verkoop via www.noorderzon.nl.