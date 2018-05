Vluchten naar Kopenhagen geannuleerd wegens personeelstekort

Het gaat alleen om de ochtendvluchten, zo meldt RTV Drenthe. De vlucht van maandagavond gaat wel door.



Het is de tweede keer deze maand dat Nordica vluchten moet annuleren vanwege problemen met de bezetting. Eerder deze maand was het personeel ziek en ook de later ingevlogen bemanning werd ziek. Het vliegtuig bleef daarop aan de grond.



De reizigers die maandagochtend vanaf Eelde zouden vertrekken zijn omgeboekt.