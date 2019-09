Vindicat grote afwezige bij opening van Academisch jaar

Studentenvereniging Vindicat atque Polit was maandagmiddag de grote afwezige bij de opening van het Academische jaar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De vereniging beschikt niet over een officiële accreditatie en is dus ook niet welkom bij officiële gelegenheden.

Het Academische jaar is maandagmiddag in de Martinikerk geopend met onder andere een speech van Cisca Wijmenga, de nieuwe rector magnificus van de RUG. Ook is de Ubbo Emmius Penning uitgereikt en werd Christaan Triebert benoemd tot Alumnus van het Jaar.



De professoren en hoogleraren van de RUG gingen in een lange processie richting de Martinikerk. Bijzonder was dat ze een rode baret droegen. Daarmee steunen ze het Groningse protest tegen de gaswinning.



De officiële accreditatie van Vindicat is vorig jaar afgenomen na een reeks incidenten. De vereniging probeert orde op zaken te stellen, maar besloot om pas na de introductieweken een nieuwe accreditatie aan te vragen. Daarom mocht de vereniging maandag dus nog niet aanschuiven in de Martinikerk. De andere verenigingen waren wel aanwezig.