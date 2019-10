Verzorgingshuis ontruimd na oververhitting magnetron

Een verzorgingshuis in Winschoten moest vanmorgen deels worden ontruimd, zo meldt de brandweer Groningen.

Het betrof de verpleegafdeling Appelhof van verzorgingshuis Old Wolde in Winschoten. Daar was sprake van sterke rookontwikkeling.

‘De oorzaak van de rook ontwikkeling in het verzorgingstehuis bleek een oververhitte magnetron te zijn. Er zijn geen gewonden en we zijn nu druk bezig om de vrijgekomen rook middels ventilatoren naar buiten te blazen’, zo meldt de brandweer via Twitter.

‘Onze inzet heeft kunnen voorkomen dat de brand zich snel kon uitbreiden. We hebben het incident onder controle. Een aantal ploegen gaat weer inpakken. Wij gaan de omliggende panden controleren’.