Vertrouwen en veiligheid weg na beving Zeerijp

Volgens onderzoeker Katherine Stroebe gaven veel bewoners, die binnen 48 uur na de beving werden benaderd, aan geschokt te zijn. “De emoties lopen soms hoog op: men is boos en voelt zich machteloos. Het vertrouwen in de verantwoordelijke instanties, inclusief de Rijksoverheid, is opvallend diep weggezakt.” Voor sommigen is de schok en stress acuut: zij slapen slecht of voelen zich vervreemd van hun eigen land.



Na de beving van Zeerijp was er veel (media)aandacht voor de Groningse aardbevingsproblematiek. Veel bewoners vinden dat fijn; ze voelen zich erkend, zo melden de onderzoekers. Onderzoeker Tom Postmes: “Er is veel scepsis en achterdocht of er werkelijk iets gaat veranderen. Bewoners zeggen: ‘we horen al jaren mooie woorden, maar ondertussen ligt alles stil.’ Men hoopt dat de verantwoordelijke instanties, met name de nationale overheid en de NAM, het probleem erkennen en hier actie op ondernemen. Hierin ligt misschien de kern van de uitzichtloosheid: de bevolking voelt zich afhankelijk van partijen die ze wantrouwt.”