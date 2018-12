Alle bussen in en rond Groningen rijden zondag volgens nieuwe dienstregeling

Ben je van plan om de komende dagen de bus te pakken? Houd er dan rekening mee dat op zondag 9 december de nieuwe dienstregeling van Qbuzz in werking treedt. Op die dag veranderen de vertrektijden van alle buslijnen in en rond de stad. Ook wijzigen enkele routes en zullen op een paar lijnen vaker bussen rijden.

Op alle lijnen in Groningen en Drenthe zullen de vertrektijden per 9 december met enkele minuten veranderen. De wijzigingen zijn volgens Qbuzz nodig om het busvervoer in de regio te optimaliseren. In de nieuwe dienstregeling is rekening gehouden met de toenemende drukte op de weg en het veranderende gebruik van de bus.



Klik hier voor een overzicht van alle wijzigingen in de dienstregeling.