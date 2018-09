Vermist meisje voor het laatst gezien in stad

De 16-jarige Daniëlle Brigitta Neuféglise is sinds afgelopen zaterdag vermist. Ze is voor het laatst gezien op het hoofdstation in Groningen. Uit camerabeelden blijkt dat ze twee uur op een bankje bij de Burgerking heeft gezeten.

Het meisje was op bezoek bij haar moeder en moest terug naar een instelling in Arnhem waar ze verblijft.



De camerabeelden laten zien dat het meisje op het bankje zat en toen werd aangesproken door twee mannen of jongens. Met zijn drieën liepen ze vervolgens weg. De mannen kwamen na twee minuten weer terug, maar zonder het meisje.



Daniëlle is 1.80 lang en heeft donkerbruin haar. Bij haar verdwijning droeg zij een blauwe spijkerbroek met gaten en glitters. Ook droeg zij zwarte Versace schoenen en een donkerblauwe jas van het merk Canada Goose. De telefoon die zij bij zich had staat uit.

Mensen die het meisje nog hebben gezien of meer weten worden verzocht contact op te nemen met de politie.