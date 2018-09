'Korrewegschutter' Azim A. vandaag voor de rechter

Azim A., de man die ervan wordt verdacht vorig najaar een willekeurig slachtoffer te hebben neergeschoten op de Korreweg in Groningen, staat donderdag voor de rechter. Vier mede-verdachten van A. moeten zich vrijdag voor de rechtbank verantwoorden voor hun aandeel in de schietpartij, de daaropvolgende vlucht van A. en het bedreigen van een getuige.

Azim A. dook na de schietpartij onder. De politie startte een klopjacht op hem en maakte daarbij ook zijn identiteit openbaar, in de hoop op tips over zijn verblijfplaats. Uiteindelijk werd A. op maandag 6 november aangehouden in een studentenflat in Groningen.



Het OM vervolgt A. wegens poging tot moord. Daarnaast wordt hij verdacht van openlijke geweldpleging, wapenbezit, huiselijk geweld (en wapenbezit) en een diefstal in vereniging.



Mede-verdachten

Op vrijdag 21 september staan vier mede-verdachten van A. voor de Groningse rechtbank. Twee van hen worden ervan verdacht aanwezig te zijn geweest bij de schietpartij op de Korreweg. Zij moeten zich verantwoorden voor wapenbezit en openlijk geweld.



Twee anderen staan vrijdag terecht voor het helpen van A. tijdens zijn vlucht voor de politie. Daarnaast worden zij verdacht van wapenbezit en het bedreigen van een getuige in de zaak tegen de hoofdverdachte.