Verdachte van kelderbrand in Hoogezand langer vast

De rechtbank Noord-Nederland verlengde het voorarrest van de man woensdag met 90 dagen. Hij was twee weken geleden opgepakt omdat hij in z’n flat een aantal papieren in de brand had gestoken. Die brandstichting heeft hij bekend. Hij wilde zich volgens eigen zegge inleven in de brandstichter.



De Ferdinand Bolstraat werd wekenlang geteisterd door een serie branden. Er gingen een auto, een container en andere objecten in vlammen op. De man, die lid was van de bewonerscommissie, wordt nu ook verdacht van twee branden in zijn appartementencomplex en een autobrand.