Verdachte van brand in Hoogezand zat in bewonerscommissie

De 43-jarige man die wordt verdacht van brandstichting in een flat aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand, woont in die flat en is ook lid van de bewonerscommissie. Dat meldt RTV Noord dinsdag.

De man zit vast omdat hij wordt verdacht van het stichten van een brand in de kelder. Dat heeft hij ook bekend. De man zou willen weten wat er omgaat in de brandstichter die Hoogezand al een paar week teistert. De man ontkent elke betrokkenheid bij de andere branden.



In de omgeving van de Ferdinand Bolstraat gingen in de laatste weken meerdere voertuigen en een container in vlammen op.