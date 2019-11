‘Veilige huizen’ moeten mogelijk toch worden versterkt

De regionale omroep is in het bezit van documenten met informatie over een steekproef die is gedaan door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Die steekproef is gedaan in een groep van 770 huizen die eerder een ‘normaal risicoprofiel’ hebben gekregen, wat inhoudt dat ze waarschijnlijk niet versterkt hoeven te worden. De NCG liet de steekproef bij 127 van 770 woningen uitvoeren en nu blijkt dat al die huizen wel degelijk versterkt moeten worden om te voldoen aan de huidige veiligheidsnormen.



Het gaat in veel gevallen om versterking van muren, vloeren en daken. De fundering is meestal nog goed genoeg, zo blijkt volgens RTV Noord uit de steekproef.



‘Er moet versterkt worden’

RTV Noord heeft een rondgang gedaan bij verschillende bestuurders, die nogmaals laten weten dat het statistische rekenmodel, dat ooit is ontwikkeld door de NAM, dus niet deugt. Zo laat gedeputeerde Henk Staghouwer weten dat de steekproef duidelijk is en dat er dus versterkt moet worden.



De steekproef is gedaan in een batch met 770 huizen. Het statistische rekenmodel is ook gebruikt bij andere woningen in de provincie. Duizenden andere woningen zijn ook aangemerkt met een normaal risicoprofiel. Het is nog niet bekend of die woningen ook alsnog moeten worden versterkt.



Afrondende fase

Het Rijk en de NCG willen nog niet reageren op het nieuws, omdat de steekproef nog in de afrondende fase zit en omdat het Staatstoezicht op de Mijnen de gegevens nog moet analyseren.