Veel rookontwikkeling door woningbrand aan Peizerweg

Een woningbrand aan de Peizerweg in Groningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. Het sein 'brand meester' werd al snel gegeven.

De brandweer meldt op Twitter dat door de rookontwikkeling werd opgeschaald naar een middelbrand. De bewoonster van de woning heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht voor controle.



Door een snelle actie binnen in de woning kon het sein 'brand meester' al snel worden gegeven.



Eenheden die extra zijn uitgerukt gaan met verlaagde spoed naar de woning. Stichting Salvage is onderweg om de schade op te nemen.