"Vandaag files vermijden? Zet je navigatie uit"

Niet alleen op Hemelvaartsdag, maar ook vandaag en komend weekend is een groot deel van de noordbaan van de zuidelijke ringweg dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dat betekent dat het verkeer uit de richting Hoogezand niet via de zuidelijke ringweg richting het centrum, richting Assen of richting Drachten kan rijden. Omleidingsborden geven als advies zo veel mogelijk de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg te volgen.



Griffeweg



Namens Aanpak Ring Zuid ging verkeerskundige Joris Hoogenboom mee de lucht in om de verkeerssituatie te bekijken. “We zagen vooral problemen rond de Griffeweg en de Sontweg, die als sluiproute werden gebruikt voor doorgaand verkeer vanuit de richting Hoogezand. Dat verkeer had beter de ringweg kunnen volgen. Daar was het drukker dan normaal, maar het verkeer reed wel prima door.”



Navigatie



Hoogenboom vermoedt dat veel automobilisten blind hun navigatiesysteem in de auto volgen. “Veel van die systemen houden tegenwoordig rekening met de actuele verkeersinformatie. Als het ergens vaststaat, krijgen de automobilisten een andere route aangereikt. Je kon het echt zien bij de Verlengde Lodewijkstraat. Daar stond het op een bepaald moment helemaal vast, maar even later was er haast geen auto meer te bekennen.”



Druk



Voor vandaag wordt nog meer verkeer in de stad verwacht. Voor winkels als IKEA is de vrijdag na Hemelvaart altijd een van de drukste dagen van het jaar. “Ons advies: zet je navigatie uit en volg de borden. Kom je vanuit het oosten en wil je naar de binnenstad, rij dan naar een parkeergarage aan de oostkant van de stad, zoals Damsterdiep of Boterdiep. Kom je uit het westen, zoek dan een parkeergarage aan de westzijde, zoals Westerhaven. Of parkeer op een van de P+R-terreinen rond de stad, die waren erg leeg vandaag. Vanaf P+R Kardinge, P+R Hoogkerk en P+R Haren rijden veel bussen naar het centrum.”