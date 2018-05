Vanaf drie uur vanmiddag code geel: onweersbuien en veel regen

In de provincie Groningen is zondag vanaf drie uur ’s middags code geel van kracht. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met hagel en mogelijk veel neerslag.

In korte tijd kan er in de provincie veel neerslag vallen, tot wel 40 millimeter. De buien gaan mogelijk ook gepaard met zware windstoten en hagel. Er zou ook kans zijn op blikseminslag.



Het KNMI laat weten dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden. Ze adviseren om tijdens code geel het open water en open gebied te mijden. Schuil ook vooral niet onder bomen.



Code geel is van kracht tot zondagavond negen uur. Daarna klaart het weer een beetje op.