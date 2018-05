UWV: groot tekort aan koks en kelners

De horeca in Groningen kampt met personeelstekorten. Vooral vacatures voor koks en kelners zijn lastig te vullen. In 2017 waren er in Groningen 1200 vacatures voor horecapersoneel. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het UWV.

Nu de zomer eraan komt, stijgt het aantal vacatures in de horeca. Maar ook op langere termijn is het aantal banen in de horeca sterk gestegen, zegt het UWV.



Het tekort biedt kansen voor werkzoekenden en daarom is in Groningen, bij de culinaire vakschool, een project opgezet die mensen zonder werk opleidt tot kok. Het UWV noemt het project een succes: vorig jaar en in de eerste maanden van dit jaar zijn al 37 mensen met het traject gestart.



Uit cijfers van het UWV blijkt verder dat de werkloosheid in Groningen afgelopen jaar opnieuw is gedaald. In vergelijking met een jaar geleden verstrekte het UWV in april van dit jaar 25,1 procent minder banen dan een jaar geleden. In april nam het aantal uitkeringen af met 4,8 procent.