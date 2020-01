“Unieke speeltoestellen op Grote Markt Groningen”, aldus raadsleden

Er moet een proef komen op de Grote Markt in Groningen met unieke speeltoestellen voor kinderen. Er is nu te weinig vertier voor kinderen in de binnenstad, en daar moet snel verandering in komen. Mogelijkheden kunnen zijn een megatrampoline, een waterspeelplaats of een zandbak. Dat zegt het Groningse gemeenteraadslid voor D66 Tom Rustebiel. Hij heeft samen met raadsleden van drie andere partijen het initiatief genomen voor aantrekkelijke speelvoorzieningen in de binnenstad.

Economisch belang Volgens de partijen D66, PvdA, GroenLinks en CDA wordt het hoog tijd dat de binnenstad óok aantrekkelijk wordt voor kinderen. Volgens deze partijen is dat ook een economisch belang voor de binnenstad, omdat de aantrekkingskracht als koopcentrum wordt vergroot wanneer ouders ook hun kinderen mee kunnen nemen, zo melden ze vandaag, vrijdag, in het Dagblad van het Noorden.

Idee voor speeltoestel Rademarkt

Desgevraagd zegt initiatiefnemer Tom Rustebiel dat hij wel eens met zijn gezin in het buitenland op vakantie is, en dan ziet hij dat andere binnensteden veel te bieden hebben voor kinderen. ‘Al in mei heb ik daarom gepleit voor speelvoorzieningen in de binnenstad. Ik kreeg daar erg veel positieve reacties op, onder andere ook vanuit de Hanzehogeschool en de kinderopvangorganisatie SKG. En ook de andere fracties vinden het een goed idee om kinderen wat meer te bieden’, zegt hij.

Ideeen studenten Hanzehogeschool De vier fracties hebben het college van B&W nu gevraagd om uiterlijk in mei met uitgewerkte plannen te komen voor speelvoorzieningen op de Grote Markt. Bij de uitwerking van de ideeën kunnen B&W zich laten inspireren door studenten architectuur van de Hanzehogeschool, want die hebben al voor tien verschillende locaties ideeën aangedragen.

Volgens Tom Rustebiel is het verstandig om eerst flexibele speelplekken in te richten op bijvoorbeeld de Grote Markt. Bij de definitieve inrichting van de Grote Markt kunnen dan die speeltoestellen worden geplaatst waar tijdens een testperiode veel belangstelling voor blijkt te bestaan.

Fontein Grote Markt Als er dan toch functies worden toegevoegd aan de Grote Markt, hoe denkt Rustebiel dan over de plannen voor een fontein? ‘Onze fractie is in elk geval groot voorstander van een fontein. Dat geeft een speels effect. Maar we moeten in Groningen ook werken aan maatregelen om te komen tot verkoeling in de hete zomers. En daar past een fontein ook heel goed bij. Dus wat ons betreft zou er ook een fontein moeten komen’.