‘UMCG-topman Jos Aartsen moet 124.000 euro aan salaris terugbetalen’

De redactie van RTL Z deed onderzoek naar de vergoedingen die Aartsen in de laatste jaren kreeg. De topman werd in de zomer van 2012 bestuursvoorzitter van het UMCG, dat met een omzet van 1,4 miljard euro en 12.000 werknemers een van de grootste ziekenhuizen van Nederland is.



Aartsen was in 2017 de best verdienende zorgbestuurder met een salaris van 310.000 euro. Dat was hoger dan de Wet Normering Topinkomens (WNT) uit 2013 toestaat, maar omdat Aartsen eerder in dienst was gekomen, kon hij gebruik maken van een overgangsregeling.



Volgens RTL Z oordeelde de externe toezichthouder CIBG onlangs dat het ziekenhuis die regeling niet juist heeft toegepast. Tussen 2013 en 2016 zou het gaan om 103.000 euro aan teveel ontvangen salaris. In 2017 verdiende Aartsen 12.000 euro teveel en vorig jaar kwam daar nog eens 9.000 euro bij. In totaal gaat het dus om 124.000 euro aan teveel ontvangen salaris. Het is nog niet bekend hoe dat precies heeft kunnen gebeuren. RTL Z meldt dat een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de regels verkeerd zijn geïnterpreteerd.



Aartsen moet het salaris terugbetalen aan het ziekenhuis. De terugbetaling zal binnen een jaar plaatsvinden. Eind dit jaar stapt de topman overigens op bij het ziekenhuis.