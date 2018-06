UMCG-topman blijft in ‘salaris top-4’

UMCG-topman Jos Aartsen is de op drie na bestbetaalde ziekenhuisbestuurder van Nederland. Vorig jaar stond hij nog bovenaan de lijst, maar de bestuurder leverde flink wat salaris in. In 2016 verdiende Aartsen 310.706 euro en in 2017 was dat nog maar 282.582 euro. Dat blijkt uit cijfers over de meest recente salarisgegevens uit jaarrekeningen van ziekenhuizen over 2017, die het Dagblad van het Noorden op een rijtje heeft gezet.