UMCG onderzoekt hoe tevreden vrouwen met hun borsten zijn

Het Universiteit Medisch Centrum in Groningen (UMCG) start een onderzoek naar de tevredenheid van vrouwen over hun borsten.

Jaarlijks krijgen meer dan vijftienduizend vrouwen de diagnose borstkanker. Met het de resultaten van het onderzoek wil de afdeling plastische chirurgie de zorg aan vrouwen die als gevolg van borstkanker een borstreconstructie moeten ondergaan, verbeteren.



Vijfduizend vrouwen in de stad Groningen krijgen deze week een vragenlijst over hun borsten toegestuurd. Het gaat om vrouwen die nooit geopereerd zijn aan hun borsten. De antwoorden vanuit deze groep vrouwen worden vergeleken met de antwoorden van de vrouwen die eerder een borstreconstructie hebben ondergaan.



De resultaten van dit onderzoek zijn over een jaar bekend, aldus het UMCG.