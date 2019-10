UMCG doet onderzoek naar ontstaan ADHD

ADHD heeft een grote invloed op het leven van een kind en het gezin waar hij of zij deel van uitmaakt. Huidige behandelingen kunnen de symptomen van ADHD verminderen, maar ze genezen de aandoening niet en geven op de lange termijn geen substantiële verbetering in uitkomsten. ‘Daarom is het cruciaal om na te gaan hoe ADHD ontstaat en of preventie mogelijk is’, zegt projectleider Catharina Hartman van het UMCG.



Preventie van ADHD nauwelijks onderzocht



Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar het voorkomen van ADHD. De onderzoekers gaan 700 kinderen van 3 maanden volgen tot ze 6 jaar zijn. Dit is de periode vóór het ontstaan van ADHD. De onderzoekers vermoeden dat het ontstaan van ADHD te maken heeft met problemen met emotieregulatie. Ook wordt onderzocht of het ontstaan van ADHD op latere leeftijd kan worden voorkomen door ouders en kind te ondersteunen in het leren van emotieregulatievaardigheden.