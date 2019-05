Opkomst Europese verkiezingen in Groningen vooralsnog hoger dan vijf jaar geleden

Rond 11.30 uur donderdagochtend had 10 procent van de Groningse kiesgerechtigden een stem uitgebracht voor de Europese verkiezingen. Dat is bijna 2 procent meer dan om dezelfde tijd bij diezelfde verkiezingen in 2014. De tussentijdse opkomst is hier live te volgen.

Voor deze verkiezing mogen rond de 177.000 mensen uit de gemeente Groningen hun stem uitbrengen.



Tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in 2014 was de uiteindelijke opkomst 38,85 procent.



Sinds 7.30 uur zijn alle stembureaus in de gemeente Groningen geopend. Om 6.30 uur opende het mobiele stembureau bij het Centraal Station haar deuren.



Afgelopen nacht kon er van 0.00 – 2.00 uur al worden gestemd in het Groninger Forum aan het Hereplein. Hier hebben 57 mensen hun stem uitgebracht.



De stembureaus sluiten vanavond om 21.00 uur. Omdat er in andere landen nog tot en met zondag 26 mei gestemd kan worden, wordt de voorlopige uitslag van de gemeente Groningen pas op zondagavond na 23.00 uur bekendgemaakt.