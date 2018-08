Treinen vanuit Groningen richting de reuzen in Leeuwarden overvol

De reuzen van theatergezelschap Royal de Luxe nemen vrijdag, zaterdag en zondag de binnenstad van Leeuwarden helemaal over. Vanaf ongeveer half tien lopen de Duiker, het Reuzenmeisje en hond Xolo door de binnenstad. De organisatie verwacht de komende drie dagen zo’n 400.000 bezoekers en het is vrijdag inderdaad al heel erg druk.



Arriva waarschuwt reizigers op stations in Buitenpost en Hardegarijp al dat er een kans is dat treinen het station overslaan. Vanaf Groningen is het al erg druk. Reizigers moeten rekening houden met langere reistijd via het openbaar vervoer. De gemeente adviseert mensen om wat later naar Leeuwarden af te reizen. Rondom Leeuwarden zou nog wel redelijk wat parkeergelegenheid zijn voor automobilisten. Wel staan er lange rijen voor de pendelbusjes. De stad is verder hermetisch afgesloten voor alle vormen van verkeer.



De reuzen lopen ook vanmiddag nog door de stad.