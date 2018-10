Treinen rijden weer en tijdelijke spoorwegovergang Paterswoldseweg is open

In het afgelopen weekend werd op verschillende plekken in de provincie aan het spoor gewerkt. Daardoor reden veel treinen niet. Het treinverkeer werd maandag weer hervat, hoewel er nog wat minder treinen rijden tussen Groningen en Zuidhorn. Zo rijdt de spitstrein, die pendelt tussen Groningen en Zuidhorn, nog niet vanwege een storing in het systeem.



De afgelopen weken was de spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg gesloten voor al het verkeer. Fietsen en voetgangers kunnen nu weer gebruik maken van een overgang. De overgang is voor het autoverkeer nog ongeveer een jaar gestremd. ProRail werkt bij de Paterwoldseweg aan een tunnel.



Verdubbelen spoor

Bij Hoogkerk was het treinverkeer twee weken gestremd omdat het spoor wordt verdubbeld en er een wissel moest worden geplaatst. De werkzaamheden gaan daar nog door, maar de treinvrije periode is nu afgesloten. Bij Zuidhorn wordt gewerkt aan het vervangen van de spoorbrug.



Extra sneltrein

Veel van de werkzaamheden hebben te maken met het project van ProRail, waarbij er straks een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden gaat rijden. Dat is nodig om de groeiende stroom aan reizigers op te vangen.