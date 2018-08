Gemeente Groningen: 'geen gevaar door legionellabacterie in waterleiding woonschepenhaven'

In de Woonschepenhaven in Groningen is een legionellabesmetting aangetroffen. Het zou daarbij echter niet gaan om een gevaarlijke variant van de bacterie, zo meldt de gemeente na een spoedoverleg met onder meer het waterbedrijf Groningen.

De bewoners van de woonschepenhaven spraken eind vorige week de vrees uit dat hun watervoorziening besmet zou zijn met legionella. Het Waterbedrijf Groningen oordeelde toen dat er echter geen direct gezondheidsgevaar was.



De bewoners lieten het daar echter niet bij zitten en lieten op eigen initiatief onderzoek doen door Waterlab Noord. Die oordeelde dat er wel degelijk legionellabacteriën in de leidingen aanwezig zijn.



Volgens de gemeente en het waterbedrijf zijn de aangetroffen bacteriën echter niet gevaarlijk voor de woonschepenbewoners. "Na een analyse van het onderzoek in een spoedoverleg hebben we geconcludeerd dat het kraanwater gewoon gedronken kan worden", aldus een woordvoerder van de gemeente.

"Wel willen we adviseren om de kraan enige tijd te laten lopen als het met dit warme weer langere tijd heeft stilgestaan, bijvoorbeeld als je op vakantie bent geweest', zo vervolgt hij. "Maar dat advies is niet alleen op de woonschepen van toepassing, het geldt voor iedereen."