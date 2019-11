The Script, Kensington, Iggy Pop en Passenger op Stadspark Live

Tijdens Stadspark Live zullen in totaal zes nationale en internationale artiesten het podium beklimmen. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie de andere twee acts zijn.



The Script



Met The Script is wederom een band van wereldformaat binnengehaald. Onlangs kwam hun zesde studio-album, Sunsets & Full Moons, uit en kwam meteen in de top tien van de Nederlandse albumcharts. In maart staan de Ieren maar liefst twee maal in de Ziggo Dome in Amsterdam. Naast werk van hun nieuwe album, waaronder single The Last Time, kunnen we van de band een hoop hits verwachten die iedereen kan meezingen; denk aan Hall Of Fame, Rain, If You Could See Me Know en Superheroes.



Kensington



De zegetocht van Kensington door Nederland lijkt niet te stoppen. Na talloze uitverkochte Ziggo Domes, zelfs een Johan Cruijff ArenA en nagenoeg elke club in Nederland te hebben plat gespeeld mogen we de stadionband met trots ontvangen op het podium van Stadspark Live. De nieuwe single What Lies Ahead van het in november uitgebrachte album Time is nu al meer dan 3 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dat belooft wat op 20 juni.



Iggy Pop



Er is een reden waarom velen Iggy Pop de ‘godfather of punk’ noemen. Er is bijna geen punkband te vinden die zich niet door Iggy en zijn band The Stooges heeft laten inspireren. Iggy Pop staat wereldwijd bekend als een van de meest energieke podium performers aller tijden. Zijn iconische solo-album Lust for Life dateert uit 1977, maar zijn fans beslaan alle generaties. Een must-see dus voor iedereen die naar Stadspark Live komt.



Passenger



Begonnen als straatmuzikant, wordt Passenger nog altijd geprezen om zijn steengoede onemanshow in zalen en theaters over de hele wereld. Na een tour met Ed Sheeran kwam zijn doorbraak en met de single Let Her Go kon niemand nog om de troubadour heen. Ook Groningen niet komende zomer.

De eerste editie van Stadspark Live was vorig jaar in een mum van tijd uitverkocht. Sting was de headliner, maar ook Anouk, The Specials, Tom Odell, Ronnie Flex & Deuxperience en Daniël Lohues beklommen het podium.