Televisievedette Marjolein Rover presenteert Kinö Klandestinø #8

Waar de aankomende editie gaat plaatsvinden en welke film wordt vertoond is wederom door mysterie omgeven en in nevelen gehuld, maar wat wél duidelijk is, is dat Kino Klandestino opnieuw een filmkompas biedt in stuurloze tijden. Op zondag 12 mei gaan zij met hun publiek Noordwaarts. In een rechte lijn naar boven of met een afslag naar links en rechts, dat laat de Kommissie Stiekem nog even in het midden. Kino nodigt iedereen uit voor een joyride in hun oldtimer voor een Scandinavische roadmovie die grenzen overschrijdt. Destination unknown, sneeuw verzekerd!



De filmvertoning is ingebed in een avondvullend randprogramma, met onder andere een loterij (waar het grootste prijzenpakket in de geschiedenis van Kino wordt vergeven). Ook de Kino Kwis keert na groot succes de vorige keer terug. De achtste editie vindt plaats in de openlucht, dus wijst de Kinocrew het publiek er graag nog even op de dresscode: een knusse trui, warme sokken en een waterdichte jas (paraplu’s niet toegestaan i.v.m. zichtlijnen). Marjolein Rover, onder andere bekend van Stand van Stad, verzorgt de presentatie van de avond.



Via hints in de nieuwsbrief en op de sociale media van Kino Klandestino kunnen bezoekers gissen naar welke locatie deze keer tot tijdelijke bioscoop wordt omgebouwd. Op zondag 12 mei om 17:00 krijgt men bericht over het definitieve adres. Nieuwsgierige aagjes doen er goed aan zo snel mogelijk hun kinokaartjes binnen te harken om zeker te zijn van een plekje.



Meer informatie en tickets is te vinden via de website www.kinoklandestino.nlen de sociale media.



Kinö Klandestinø #8 – Skandinavische editie

Zondag zondag 12 mei

Locatie: GEHEIM

Deuren open: 19:30, start programma 20:30

Kaarten: €15,00

Zie ook het Facebookevent

www.kinoklandestino.nl