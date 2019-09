Techniek uit Italië gebruikt voor aardbevingsbestendige woningen in Appingedam

Bouwbedrijf Van Wijnen gaat een nieuwe techniek inzetten bij de bouw van aardbevingsbestendige woningen in Appingedam. Het betreft een techniek die onder meer al in Italië is gebruikt bij hoogbouw. Vrijdag is de start van de bouw van het project met deze nieuwe technologie, bij woningen van woningstichting Marenland.

Fijn Wonen (onderdeel van Van Wijnen) is verantwoordelijk voor de bouw van aardbevingsbestendige woningen in de Emmastraat in Appingedam.

De woningen worden aardbevingsbestendig gemaakt door het toepassen van een techniek in de bodem, zogenaamde sliders. Deze worden vrijdag live geplaatst door een kraan. Daarna worden ze afgedekt en zijn ze voor altijd aan het oog onttrokken.

De sliders zijn ontwikkeld door Vilton en worden al jaren toegepast in Italië en Nederland (Groningen) bij hoogbouw. Dit is voor het eerst dat de sliders toegepast worden in aardbevingsbestendige laagbouw.