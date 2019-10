Team van Groningse zonneauto in Australië onderscheiden met ‘Excellence in Engineering-award’

Het was de eerste keer dat ze er aan deelnamen. En meteen eindigden ze op de vierde plaats, en waren ze bovendien het beste Nederlandse team: het Top Dutch Solar Racing -team is in Australië onderscheiden met de ‘Excellence in Engineering-award’.

Tijdens de Award Ceremony, het officiële eind van de Bridgestone World Solar Challenge, ontving Top Dutch Solar Racing de ‘Excellence in Engineering’ award. De juryleden van de organisatie gaven de prijs aan het team, omdat ze het bijzonder vonden dat een debuterend team zo’n hoog niveau van excellentie behaald.

Vincent Taselaar is heel blij met de award: ‘Deze prijs erkent al het harde werk van de afgelopen tweeënhalf jaar. En het bewijst de kracht van ons team: dat je met verschillende disciplines – mbo, hbo en wo – succesvol meedoet in de internationale top van techniek.’

Bridgestone World Solar Challenge

De Bridgestone World Solar Challenge is een wedstrijd waarin teams met zelfgebouwde zonneauto’s een rit van 3022 kilometer rijden door de outback van Australië. De route gaat van Darwin naar Adelaide en duurt van 13 tot 20 oktober. Tijdens de race rijden de teams van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Daarna slaan teams kamp op in de Australische outback, voor overnachting en om zich klaar te maken voor de volgende wedstrijddag.

Top Dutch Solar Racing

Het team bestaat uit 26 studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderpoort en het Friesland College. Dit is wat Top Dutch Solar Racing uniek maakt: het is geen universiteitsteam, maar een team met mbo-, hbo- en wo-studenten. De zonneauto is gebouwd in samenwerking met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.

Foto: Job Verkruisen