Stuur gratis een kaartje uit Groningen

Het gratis kaartje is onderdeel van de nieuwe wintercampagne van Marketing Groningen, die in het teken staat van Groningse winterse warmte: gezelligheid, samen genieten, ondernemen en oprecht gastvrij zijn.



Gratis kaart uit Groningen

Met de jaarlijkse wintercampagne laten we zien dat er genoeg redenen zijn om Groningen deze winter een of meerdere dagen te bezoeken. Kerstmarkten, exposities, festivals, de ijsbaan op de grote markt, shoppen en talloze gezellige plekken om te eten, te drinken, en om te blijven slapen. Dit jaar is in samenwerking met online kaartenplatform Kaartje2go een extra en regionaal element aan de campagne toegevoegd: inwoners krijgen de mogelijkheid om gratis een kaartje te sturen naar iemand die ze kennen elders in het land. Een familielid, vriend of kennis die nog nooit of al veel te lang niet meer in Groningen is geweest en waarmee nodig bijgepraat, gegeten of gedronken moet worden.



Via de pagina www.kaartje2go.nl/groningen kunnen Groningers in de maand december een kaart personaliseren en gratis versturen. Op vrijdag 7 december wordt daarnaast een ansichtkaart mee bezorgd bij Dagblad van het Noorden. Die kaart ligt ook bij de VVV en hotels in de stad, en wordt uitgedeeld tijdens acties van Groningen Bereikbaar. De boodschap: met deze leuke verrassing op de deurmat geef je precies die extra aandacht die wij in Groningen zo gewoon vinden, en waarmee we onze gastvrijheid willen uitdragen.



Gastvrijheid staat centraal

Groningen heeft gastvrijheid hoog in het vaandel en als we mensen uitnodigen om te komen is het belangrijk dat zij zich hier welkom voelen. Daarom organiseren ondernemers diverse acties rondom onder andere de kerstdagen, waarmee bezoekers positief worden verrast en bovendien goed worden geïnformeerd over de bereikbaarheid van de stad.



Zie voor meer informatie www.winter.groningen.nl