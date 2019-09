Kraakactie in het voormalige Heijkens pand Groningen als protest tegen woningnood; Kritiek op kraakactie van studentenvereniniging

Een groep (internationale) studenten heeft zondag een pand van drukkerij Heijkens V.O.F in de Akerkstraat gekraakt. De actie is vanmorgen afgekeurd door de Hanze Studentenbelangen Vereniging, die in een persverklaring niet alleen de krakende studenten bekritiseert, maar ook ‘de niet optredende overheid’. Hieronder een persverklaring van de krakende studenten, en daaronder de verklaring van de studentenvereniging die het oneens is met de kraakactie.

Motivatie van de krakende studenten

Sinds enkele dagen heeft een groep studenten hun intrek genomen in het voormalige Heijkens pand. De woningzoekende jongeren proberen hiermee de landelijke woningnood aan te kaarten.

De kraak is onderdeel van een landelijke actie in het kader van het negenjarige kraakverbod. "Gedurende deze tijd zijn het vooral krakers geweest die het hebben moeten ontgelden, terwijl pandeigenaren en speculanten wegkomen met leegstand. Het verbod is dus geen oplossing voor de woningnood", aldus de woordvoerder van de studenten.

Sinds 1 oktober 2010 geldt de Wet kraken en leegstand. Deze had als doel de leegstand in Nederland terug te dringen. Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt echter dat de effecten van het leegstandsbeleid nauwelijks zichtbaar zijn. In de stad Groningen stond begin dit jaar zo'n 96.500 m² aan kantoorruimte leeg, waarvan de helft niet eens te huur of te koop staat. Landelijk is de leegstand van kantoorpanden zo goed als verdubbeld.

Volgens de nieuwe bewoners is deze leegstand in tijden van woningnood onacceptabel. "In een land waar betaalbare huurwoningen worden platgegooid om plaats te maken voor dure appartementen, een kwart van de huurders moet korten op basisuitgaven om de huur te betalen en studenten in een noodopvang moeten slapen, vragen wij ons af aan wiens kant de overheid staat. Aan die van de mensen of die van de pandeigenaren." Ze wijzen erop dat woningnood in Nederland tot zeker 2030 een probleem blijft. En zolang woningnood en leegstand beiden voorkomen, blijft kraken volgens de studenten niet alleen een oplossing, maar ook "een vorm van protest tegen het wanbeleid van de regering".