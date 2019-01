Stroomstoring treft 25.000 huishoudens in Oost-Groningen

Oorzaak van de storing was een transformator in Meeden die is uitgevallen. Monteurs van Enexis waren snel te plaatse om een reserve-transformator in te schakelen. De huishoudens hadden daardoor weer snel stroom.



Door de stroomstoring kwam het treinverkeer tussen Groningen en Scheemda en Groningen en Veendam stil te liggen. Nu de storing is verholpen, heeft Arriva nog wel even tijd nodig om de dienstregeling weer op orde te krijgen.