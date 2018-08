Strandwachten en borden moeten studenten waarschuwen voor blauwalg

De organisatie van de KEI-week zet donderdag strandwachten en bebording in om bezoekers van KEI at the Beach aan de Kardingerplas te waarschuwen voor blauwalg. Er geldt al enkele weken een negatief zwemadvies omdat er blauwalg in het water van de plas zit.

De KEI-week bestaat dit jaar 50 jaar en om dat te vieren wordt donderdag een Lustrumfestival georganiseerd bij de Kardingerplas. Stadjers en studenten zijn uitgenodigd om te dansen, te chillen en te genieten. Zo kun je genieten van een drankje aan het water of meedoen aan activiteiten en spellen van verschillende studentenverenigingen.



De weersvoorspellingen voor donderdag zijn goed. Het kan zomaar 26 graden worden, maar een verfrissende duik zit er dus niet in. De provincie Groningen bevestigt via Twitter nogmaals dat het negatieve zwemadvies van kracht is.



Volgens Marc Boels, voorzitter van het bestuur van de KEI-week, is de blauwalg geen reden het feest af te blazen. “Er lopen strandwachten rond die de bezoekers wijzen op de risico’s van blauwalg en ook plaatsen we borden die de studenten moeten waarschuwen”, zegt hij. De organisatie kan studenten volgens Boels niet verbieden het water in te gaan. “Nee, als ze toch het water ingaan, dan is dat volledig op hun eigen risico.”



Studenten die de gok toch nemen, moeten rekening houden met hoofdpijn, huiduitslag, maagkramp, misselijkheid, braken, diarree, oorpijn, een lopende neus of gezwollen lippen.