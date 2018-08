Straatprijs Postcode Loterij valt in Beijum

Vier bewoners van de Jaltadaheerd in Groningen hebben dinsdag forse geldprijzen gewonnen in de Postcode Loterij. De PostcodeStraatprijs viel op de postcode 9737 HJ en dat betekende dat de vier meespelende bewoners van de straat in totaal 112.500 euro mochten verdelen.

Een van de winnaars streek 50.000 euro op, twee ontvingen een cheque ter waarde van 25.000 euro en één is 12.500 euro rijker geworden. Daarnaast kreeg Leonie, één van de winnaars van een kwart ton, ook nog de sleutels van een splinternieuwe BMW overhandigd.



Die auto - en natuurlijk ook de 25.000 euro - komen Leonie goed van pas. "Wat is dit geweldig! Het grappige is dat ik twee wensen heb: mijn financiële buffer aanvullen en een auto kopen. En die zijn nu allebei uitgekomen! Ik ben zangeres en met de bands Piano & Co en Peanuts treed ik regelmatig door heel het land op. Dat betekent dat ik veel onderweg ben. Mijn auto is aan vervanging toe dus ik ben ontzettend blij met mijn gloednieuwe BMW", aldus de Beijumse.