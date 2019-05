“Stop juridisch geneuzel over een enkele scheur”

“Het wordt nu echt tijd dat er wat gebeurt in Groningen. Het duurt allemaal onaanvaardbaar lang”, vindt Van Zutphen. “Sommige mensen zijn al zeven jaar bezig hun schades vergoed te krijgen. Dat geeft het gevoel dat er bewuste vertragingstactiek gespeeld wordt, en dat de hele operatie gedreven wordt door geld.”



Volgens Van Zutphen ligt de oplossing in het coulanter beoordelen van de schades. “Erken desnoods alle schades. En beoordeel pas achteraf of de erkenning terecht was”, oppert de Ombudsman als oplossing.



Van Zutphen zegt vrijdag vooral geraakt te zijn door de emoties bij de mensen die hij sprak. “Moeders die zich zorgen maken over hun kinderen, omdat ze bang zijn ’s avonds te gaan slapen. Je hoort bij die vrouwen de emotie in hun stem, en je ziet de angst in hun ogen.”



De Ombudsman heeft de Groningers beloofd zo snel mogelijk terug te komen. “Ik laat Groningen niet meer los. Die belofte heb ik vrijdag gedaan. Ik kom op korte termijn terug.”



Het is volgens Van Zutphen te vroeg om te praten over stappen die hij wil nemen. “Ik wil eerst alles op een rijtje zetten. Maar dat er wat moet gebeuren, staat vast.”