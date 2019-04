Sterke rookgeur door Duitse Paasvuren

Sinds zaterdagavond hangt er in onze provincie een penetrante rooklucht. De geur is afkomstig van tientallen Duitse paasvuren. Vanwege de oostenwind is de geur in het hele Noorden te ruiken. Dat heeft ook gevolgen voor de luchtkwaliteit: die was zondagochtend in de stad Groningen nog 'onvoldoende', zo blijkt uit gegevens van Luchtmeetnet.